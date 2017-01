Letzter Vorhang für Watchever

Großansicht Inzwischen Vergangenheit: Watchever beendete am 31. Dezember seine Deutshcland-Aktivitäten Inzwischen Vergangenheit: Watchever beendete am 31. Dezember seine Deutshcland-Aktivitäten

Natürlich war es zuletzt nur noch eine Formsache, da bereits seine Monaten bekannt war, dass der Streamingdienst Watchever aufhören würde, im deutschen Markt aktiv zu sein. Unter der Überschrift "Der Vorhang ist gefallen" wird Usern der Watchever-Website seit einigen Tagen mitgeteilt: "Am 31.12.2016 wurde unser Service leider eingestellt. Wir möchten Ihnen für Ihre Treue in den letzten 4 Jahren danken. Für uns war es eine unglaublich aufregende und spannende Zeit. Wir hoffen, Sie hatten genauso viel Spaß mit den Serien, Shows und Filmen wie wir."Watchever-Kunden war erstmals Mitte November bekannt gegeben worden, dass zum Jahresende Schluss sein würde. Offiziellstand das Ende bereits seit Juli diesen Jahres fest.Mutterkonzern Vivendi SA hatte den Abodienst Anfang 2013 an den Start gebracht. Ziel war unter anderem, eine Art europäisches Netflix zu schaffen.

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Digitaler Vertrieb VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen