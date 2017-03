"La La Land" tanzt Ende Mai

Programmanbieter Studiocanal zufolge hat das Musical " La La Land " mittlerweile 188 internationale Filmpreise gewonnen. Der Kinohit, den in Deutschland allein 1,5 Mio. Zuschauer sahen, erhielt sechs Oscars, sieben Golden Globes, vier BAFTAs sowie den Regiepreis der Directors Guild of America.Für die Home Entertainment-Vermarktung hat Studiocanal neben Standard-Versionen auf DVD und Blu-ray zusätzlich eine 4K Ultra HD Blu-ray sowie "Soundtrack Editions" auf DVD und Blu-ray angekündigt.Die Blu-ray-Version und die 4K-Fassung sind mit deutschem und englischem Dolby Atmos ausgestattet. Das UHD-Produkt enthält zusätzlich die Blu-ray mit allen Extras. Auf allen Produktfassungen ist ein Audiokommentar von Regisseur Damien Chazelle und Komponst Justin Hurwitz enthalten.Außerdem erscheint auf beiden Formaten eine Soundtrack Edition in der Sonderverpackungsart Mediabook in, die neben dem Hauptfilm und dem Bonusmaterial auch den Original Motion Picture Soundtrack auf CD sowie ein Booklet mit rund 30 Seiten Hintergrundinformationen beinhaltet. Außerdem sind dem Mediabook ein Wendeposter und die Musiknoten vom Oscar-prämierten Song "City of Stars" beigelegt.Studiocanal veröffentlicht "La La Land" am 24. Mai.

Quelle: VideoMarkt

