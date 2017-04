KSM vergibt internationale Rechte der "Ip Man"-Serie

Großansicht KSM-CEO Benjamin Krause KSM-CEO Benjamin Krause

Mit der TV-Serie "Ip Man" will die KSM GmbH ihren Erfolg auf internationaler Ebene fortsetzen: Vergeben wurden von ihr die exklusiven Home Video- und Digital-Rechte für USA, Kanada und Großbritannien an das Unternehmen Cinedigm. Der Deal sei zwischen KSM-CEO Benjamin Krause und Kelsey Straight im Auftrag von Cinedigm verhandelt und abgeschlossen worden."Da wir in den deutschsprachigen Territorien erfolgreich IP Man 3 und IP Man - Die Serie veröffentlicht haben, freuen wir uns auch auf internationaler Ebene mit Cinedigm einen starken Partner für unsere internationalen Territorien USA, Kanada und Großbritannien gefunden zu haben. Cinedigm verbindet stets Professionalität und Erfolg in der Nutzung ihrer Franchisen", so Benjamin Krause.Das im Nasdaq notierte Unternehmen Cinedigm mit Sitz in Los Angeles bietet kundenspezifische Content-Lösungen für die weltweit größten Einzelhandels-, Medien- und Technologieunternehmen.

Quelle: VideoMarkt

