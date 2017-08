KSM bringt Kriegsepos über legendäres US-Schiff

Eine wahre Geschichte: Nachdem die USS Indianapolis, ein Kriegsschiff der United States Navy, mit fas 1.200 Mann Besatzung die Bestandteile für die erste Atombombe "Little Boy" nach Tinian gebracht hat, wird das Schiff auf dem Weg nach Guam am 30. Juli 1945 von einem japanischen U-Boot torpediert und sinkt. Für die 300 schiffbrüchigen Soldaten in den unendlichen Weiten des Pazifiks beginnt ein fast aussichtsloser Kampf ums nackte Überleben.Verfilmt hat das Ereignis Regisseur Mario Van Peebles in seinem auf wahren Begebenheiten beruhenden Kriegsepos " USS Indianapolis - Men of Courage ". Besetzt wurde die 40-Mio-Dollar-Produktion u.a. mit Nicolas Cage und Tom Sizemore. KSM veröffentlicht "USS Indianapolis" am 23. Oktober auf DVD und Blu-ray . Digital ist die Videopremiere als Early-EST ab 9. Oktober erhältlich.Interessant: Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Forscher im Nordpazifik ein Wrack ausfindig gemacht haben, das sie als die gesunkene Indianapolis identifizierten. Die Überreste des Schiffes galten 72 Jahre als verschollen. Laut der US-Marine will eine privat organisierte Expeditionscrew das Wrack in einer Tiefe von 5.500 Metern entdeckt haben.

Quelle: VideoMarkt

