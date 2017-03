Koch Films rollt "Fall Kalinka" auf

Basierend auf dem autobiografischen Roman von André Bamberski erzählt die deutsche-französische Koproduktion " Der Fall Kalinka - Im Namen meiner Tochter " die reale Geschichte eines Mannes, der am 10. Juli 1982 erfuhr, dass seine Tochter Kalinka totist. Die 14-Jährige verbrachte zuvor die Ferien bei ihrer Mutter und ihrem deutschen Stiefvater, dem Arzt Dieter Krombach, der im Film von Sebastian Koch gespielt wird. André Bamberski (Daniel Auteuil ) hält den Stiefvater für schuldig am Tod seiner Tochter und beginnt einen mehrjährigen Kampf gegen die Justiz.Der reale Fall erregte bundesweit Aufsehen, weil der Vater des Opfers den Täter nach 25 Jahren von Deutschland nach Frankreich entführen ließ, um ein Verurteilung zu erreichen. Koch Films veröffentlicht "Der Fall Kalinka" auf DVD und Blu-ray am 27. April. Digital wird der Titel ebenfalls zu diesem Termin zur Verfügung stehen.

Quelle: VideoMarkt

