Koch Films mit weltweit erster "Seminola"-Blu-ray

Erstmals auf Blu-ray: "Seminola"

Florida 1835: Häuptling Osceola und sein Volk der Seminolen weigern sich in ein Indianerreservat umzusiedeln. Doch die US-Armee schreckt vor Gewalttaten nicht zurück um ihr Ziel durchzusetzen. Nur einer bemüht sich um eine friedliche Lösung des Konfliktes und setzt alles daran, ein Blutvergießen zu verhindern: Leutnant Caldwell, der Osceola noch aus seiner Jugendzeit kennt.Mit " Seminola " veröffentlicht nicht Koch Films den Westernfilm nicht nur hierzulande erstmals auf Blu-ray ; laut Programmanbieter handelt es sich um die erste Blu-ray-Fassung überhaupt. Der Titel erschent am 14. September."Seminola" zählt zu den Schlüsselwerken des US-Indianer-Westerns. In den Hauptrollen sind Rock Hudson und Anthony Quinn zu sehen. Regie führte Western-Spezialist Budd Boetticher

Quelle: VideoMarkt

