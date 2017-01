Koch Films mit erster "Walker"-Blu-ray weltweit

Ed Harris in "Walker" (Bild: Koch Films)

Am 23. Februar veröffentlicht Koch Films Walker " in der Sonderverpackungsart Mediabook. Was zugleich bedeutet: Es handelt sich um die erste Blu-ray-Veröffentlichung des Polit-Western weltweit. Zu den Extras zählen eine Dokumentation "Dispatches from Nicaragua" über die Dreharbeiten, das Featurette "Walker 2008" mit Regisseur Alex Cox und Featurette "On the origins of walker" mit Alex Cox und Autor Rudy Wurlitzer.Der von Ed Harris gespielte Abenteurer William Walker lebt in der Mitte des 19. Jahrhunderts und betätigt sich als Arzt, Jurist und Journalist. Auf eigene Faust führt Walker mit einer Handvoll Gefolgsleuten einen Kleinkrieg gegen Mexiko.Um Verwechslungen auszuschließen: Bei Kochs "Walker" handelt es sich nicht um den ähnlich lautenden " The Walker " mit Woody Harrelson, der vor einigen Jahren von Ascot Elite hierzulande veröffentlicht wurde.

Quelle: VideoMarkt

