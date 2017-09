Koch Films bringt zwei FFF-Titel

Großansicht Ende Oktober auf DVD und Blu-ray: "Veronica" Ende Oktober auf DVD und Blu-ray: "Veronica"

Mit " Veronica - Spiel mit dem Teufel " und "Shock Wave" präsentiert Koch Films zwei Titel auf dem diesjährigen Fantasy Filmfest, das am 6. September in München seinen Auftakt mit " Es " feierte.Bei "Veronica" handelt es sich um einen Geister-Thriller des spanischen Regisseurs Paco Plaza , der "[Rec]"-Reihe bekannt wurde. In seinem neuen Film lässt er erneut einer weiblichen Protagonistin das Blut in den Adern gefrieren. Überfordert vom Alltag, will sich die jugendliche Verónica in einer Séance Beistand von ihrem verstorbenen Vater holen. Doch gemeinsam mit ihren Freundinnen Rosa und Diana holt sie statt dem Herrn Papa etwas ganz anderes aus dem Reich der Toten.Koch Films veröffentlicht "Veronica - Spiel mit dem Teufel" bereits am 26. Oktober für den Leih- und Kaufhandel auf DVD und Blu-ray.Noch keinen festen VÖ-Termin hat "Shock Wave", in dem sich brutale Bankräuber eine wüste Verfolgungsjagd mit den Cops liefern. Hauptdarsteller ist Andy Lau , einer der bekanntesten Stars des zeitgenössischen Asia-Kinos.

Quelle: VideoMarkt

