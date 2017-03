Justbridge mit zweiten "Sam"-Abenteuer

Programmanbieter justbridge entertainment wird nach " Feuerwehrmann Sam - Helden im Sturm " auch den zweiten "Sam"-Kinofilm "Achtung Außerirdische!" auf DVD und Blu-ray vermarkten. " Feuerwehrmann Sam - Achtung Außerirdische! " sahen in den deutschen und österreichischen Kinos mehr als 300.000 Zuschauer. Der Animationsfilm erzählt über das bunte Treiben in Pontypandy und den mutigen Helden Sam, der den Bewohnern aus manch brenzliger Situation hilft. Bekannt ist Sam durch die Ausstrahlung der Pre-School Fernsehserie "Feuerwehrmann Sam" auf dem TV-Sender KiKa. Die Serie wurde mittlerweile in über 40 Länder verkauft.Der DVD- und Blu-ray-Start erfolgt am 19. Mai. Zu diesem Termin wird auch eine Hörspiel-CD erscheinen.Justbridge entertainment hatte vor einigen Wochen drei Gold Awards für Box 1, Box 2 und Box 3 der sechsten Staffel erhalten. Die Gold-Auszeichnung für die Sparte Kids Award wird ab 25.000 verkauften Einheiten in Deutschland vergeben.

Quelle: VideoMarkt

