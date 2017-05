justbridge mit weiteren "Feuerwehrmann Sam"-Folgen

Feuerwehrmann Sam und seine Freunde aus dem kleinen Ort Pontypandy erleben viele Abenteuer und zeigen, was man mit Mut, Tatkraft, Hilfsbereitschaft, Teamgeist und Humor alles schaffen kann. Nach seinem erfolgreichen Kinodebüt im Januar 2016 mit "Feuerwehrmann Sam - Helden im Sturm" zog auch der zweite Kinofilm " Feuerwehrmann Sam - Achtung Ausserirdische! " bisher über 300.000 Kinozuschauer in Deutschland und Österreich an. Justbridge entertainment veröffentlicht am 7. Juli weitere Episoden der 9. Staffel unter dem Titel "Feuerwehrmann Sam - Norman ausser Rand und Band" auf DVD und als Hörspiel-CD. Enthalten sind die Episoden "Der zauberhafte Normansky", "Die beste Pyjama-Party aller Zeiten", "Wer schafft den Rekord?" und die extralnage Superheldenfolge Norman Man und Atomic Boy".Bekannt ist Sam durch die Ausstrahlung der Pre-School Fernsehserie "Feuerwehrmann Sam" auf dem TV-Sender KiKa. Sie wurde mittlerweile in über 40 Länder verkauft.

