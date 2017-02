"Iron Man"-Trilogie weltweit erstmals als 4K Ultra-HD

Großansicht Alle drei "Iron Man"-Filme erscheinen hierzulande erstmals in einer 4K-Fassung (Bild: Concorde) Alle drei "Iron Man"-Filme erscheinen hierzulande erstmals in einer 4K-Fassung (Bild: Concorde)

Auf seiner jährlichen Tradeshow am 14. Februar hatte es Geschäftsführer Michael Ivert bereits angekündigt. Concorde Home Entertainment wird weltweit der erste Programmanbieter sein, der die " Iron Man "-Trilogie auf Ultra-HD Blu-ray veröffentlicht. Dies hat Concorde jetzt noch einmal im Rahmen einer offiziellen Mitteilung bestätigt. Die Weltpremiere sieht darüber hinaus vor, dass alle drei Filme mit HDR-Bild ausgestattet sein werden. HDR (High Dynamic Range) bezeichnet ein Hochkontrastbild, das große Helligkeitsunterschiede detailreich wiedergeben kann.Die Trilogie kommt sowohl als Limited Edition im Steelbook, bestehend aus drei 4K Ultra HDs sowie drei regulären Blu-rays inklusive sämtlicher Bonus-Features, als auch als Einzeleditionen, jeweils bestehend aus einer 4K Ultra HD plus regulärer Blu-ray, in den Handel. Veröffentlichungstermin ist der 6. April.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen