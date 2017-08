Investor für Cinram?

Großansicht Informierte die Belegschaft: Cinram-Geschäftsführer Klaus Schramm Informierte die Belegschaft: Cinram-Geschäftsführer Klaus Schramm

Der vorläufige Gläubigerausschuss der Cinram GmbH prüft derzeit Übernahmeangebote. Über die Verhandlungen informierten kürzlich die Belegschaft Cinram-Geschäftsführer Klaus Schramm und Insolvenzverwalter Frank Kebebus. Demnach habe der Gläubigerausschuss über die eingegangenen Angebote beraten und den Insolvenzverwalter authorisiert, in konkrete Verhandlungen über eine Offerte der Avos GmbH mit Sitz in Bielefeld einzutreten. Die Avos-Offerte sehe unter anderem die Übernahme der noch bestehenden Cinram-Geschäftsfelder wie Distribution und Retourenmanagement vor.Die Avos GmbH versteht sich als Spezialist für u.a. Konfektionierung, Verpackung und Logistik von Druckerzeugnissen. Über das Übernahmeangebot soll Mitte September endgültig entschieden werden.Das Amtsgericht Aachen hatte am 28. Juni für die Cinram-Geschäftszweige Herstellung und Vertrieb, An- und Verkauf sowie sonstige Verwertung von Medienträgern das Insolvenzverfahren als Hauptinsolvenzverfahren eröffnet.Am 31. Juli hatte Cinram die Fertigung von physischen Datenträgern endgültig eingestellt. Die Beendigung der Produktion von DVD, Blu-rays und CDs etc. war aufgrund eines Teilschließungsbeschlusses für die Cinram GmbH notwendig geworden. Mehr als 300 Mitarbeiter mussten das Unternehmen verlassen.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Duplication VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen