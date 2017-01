Illegale Streaming-Plattformen gesperrt

Für einen Informatiker nahmen jetzt gewerbsmäßige Urheberrechtsverletzungen ein böses Ende

Die Zentralstelle Cybercrime Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg hat zuletzt mit dem Bayerischen Landeskriminalamt umfangreiche Ermittlungen gegen die Betreiber der illegalen Streaming-Plattformen stream4k.net und mystreamz.cc durchgeführt. Laut Generalstaatsanwaltschaft sei es am 23. Januar zur Festnahme eines 25-jährigen Informatikers und zur Durchsuchung zweier Wohnungen in Köln gekommen. Bereits im Laufe des Jahres 2016 seien im Rahmen der Ermittlungen elf Wohnungen durchsucht und zwei Unterstützer festgenommen worden. Die Ermittlungen führten anschließend zum geständigen Haupttäter.Dieser habe das Sendesignal eines im Raum München ansässigen Pay-TV-Anbieters über das Internet verbreitet und von den Nutzern hierfür monatliche Gebühren verlangt. Mit etwa 3.000 Nutzern soll es sich zeitweise um eines der größten deutschsprachigen Angebote dieser Art gehandelt haben. Durch den Betrieb der Streamingdienste habe die Gruppe gewerbsmäßige Straftaten nach dem Urheberrechtsgesetz sowie zahlreiche weitere Straftaten begangen.Die von den Tätern betriebene Streaming-Plattform www.mystreamz.cc haben die Behörden mittlerweile abgeschaltet. Bargeld und Bitcoins in fünfstelliger Höhe konnte sichergestellt werden.Obwohl in der Mitteilung nicht namentlich genannt, dürfte es sich bei dem Pay-TV-Anbieter um Sky Deutschland handeln.

Quelle: VideoMarkt

