IHS: Westeuropäischer Videomarkt mit Gewinnern und Verlierern

Großansicht Die als iVoD ausgewiesenen Daten stehen für digitales Ausleihen (= TVoD) Die als iVoD ausgewiesenen Daten stehen für digitales Ausleihen (= TVoD)

Die Marktforscher von IHS Markit haben neue Prognosen zum europäischen Videomarkt veröffentlicht. Demnach steigen die Ausgaben für Home Entertainment in Westeuropa bis 2020 durchschnittlich um 3,5 Prozent. Das Marktvolumen werde in 2020 dann 8,7 Mrd. Euro betragen. In die Rechnung einbezogen sind der physische Videomarkt, Electronic Selltru, TVoD (iVoD) und SVoD.Getrieben werde das Wachstum vor allem durch Abo-Modelle, wie sie von Netflix oder Amazon (Amazon Prime) angeboten werden. Demnach geben Konsumenten 2020 5,5 Mrd. Euro für den Vertriebskanal SVoD in Westeuropa aus, was einer Steigerung von 78 Prozent entspräche. Vergleichsweise moderat fallen die Zuwächse für onlinebasiertes Kaufen und Leihen (EST/TVoD) aus: Die Marktforscher prognostizieren eine Steigerung um 23 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro. Der physische Videomarkt werde in diesem Zeitraum um 47 Prozent auf ein Volumen von 1,96 Mrd. Euro nachgeben.

Quelle: VideoMarkt

