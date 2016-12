Hulu streamt Disney-Filme exklusiv

Großansicht "Mulan" ist einer der Disney-Titel, die Hulu exklusiv streamt. "Mulan" ist einer der Disney-Titel, die Hulu exklusiv streamt.

Hulu hat sich die exklusiven SVoD-Rechte an mehr als 50 Titeln aus dem Hause Disney gesichert. US-Medienberichten zufolge gehören dazu Filme wie "Mulan" "Tarzan" und "Ein Königreich für ein Lama" . Nicht Teil des Deals sind aktuelle Disney-Titel, für die das Studio bereits 2012 eine Vereinbarung mit Netflix abgeschlossen hatte ( wir berichteten ).Zu dem aktuellen Vertragsabschluss erklärte Craig Erwich, Head of Content bei Hulu: "Die Marke Disney ist ein Synonym für beliebte Filme für die ganze Familie. Es hat für uns oberste Priorität, unser Angebot an herausragendem Kinder- und Familienprogramm auszubauen und wir wissen, dass unsere Nutzer es lieben werden, diese Filme in unserem Angebot immer und immer wieder anzusehen."Im Juni dieses Jahres hatte sich Hulu zahlreiche Filme undSerien des Disney Channel gesichert ( wir berichteten ).Disney gehören 30 Prozent der Anteile an Hulu. An dem Streamingdienst sind darüber hinaus TwentiethCentury Fox NBC Universal und Time Warner beteiligt.

Quelle: VideoMarkt

