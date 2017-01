Hulu nennt Preis für neues Live-TV-Angebot

Das Live-TV-Angebot von Hulu, das noch in diesem Quartal startet soll, soll unter 40 Dollar im Monat kosten. Das erklärte CEO Mike Hopkins im Rahmen der Internet, Media & Telecommunications Conference in Las Vegas. Den exakten Preis nannte Hopkins nicht, betonte aber, dass es sich dabei um den endgültigen Preis handele. Konkurrent AT&T hatte seinen neuen Streamingdienst DirecTV Now zunächst für 35 Dollar im Monat angeboten, den Preis dann auf 60 Dollar pro Monat angehoben.In dem monatlichen Preis den Live-TV-Angebots von Hulu sei laut Hopkins auch das SVoD-Angebot sowie der cloudbasierte DVR enthalten. "Wir denken, dass dies am Markt einzigartig ist und das gibt uns die Zuversicht, dass wir erfolgreich sein werden", so Hopkins.Hopkins konnte im Rahmen der Konferenz auch berichten, dass man CBS mit dem von ihm betriebenen Kabelkanälen für das Angebot an Bord geholt habe. Im Oktober vergangenen Jahres hatte CBS mit Google einen entsprechenden Deal für das von YouTube geplante Live-TV-Angebot abgeschlossen ( wir berichteten ).

