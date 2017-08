HFF-Abschlussfilm nach erfolgreicher Crowdfunding-Kampagne jetzt erhältlich

Nach erfolgreicher Crowdfunding-Kampagne konnten Regisseur und Autor Daniel Vogelmann und Kameramann Kaspar Kaven ihr Action-Musical "Hard Way" bereits im Sommer 2015 in zwölf Drehtagen in Dessau umsetzen. Als Produzenten des von FFF Bayern und Bayerischem Rundfunk unterstützten HFF -Abschlussfilms fungierten Sebastian Bandel und Florian Gengnagel mit ihrer Produktionsfirma Fireapple "Hard Way" ist komplett in Englisch gedreht. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein SWAT-Team, das sich singend und lachend durch eine alte Fabrikhalle kämpft, um eine landesweit gesuchte Terroristin namens The Mother festzunehmen. "Hard Way", der vor gut einer Woche für den NO FEAR Award für Nachwuchsproduzenten, der im Rahmen der First Steps Awards vergeben wird, nominiert worden ist ( wir berichteten ), ist jetzt bei Vimeo als Kauf- und Leih-Video-on-Demand verfügbar.

Quelle: VideoMarkt

