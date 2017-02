HBO Now knackt neue Abo-Marke

Großansicht Dürfte mit der Entwicklung von HBO Now zufrieden sein: Jeff Bewkes Dürfte mit der Entwicklung von HBO Now zufrieden sein: Jeff Bewkes

Gegenüber Investoren erklärte Time Warner-Chef Jeff Bewkes, dass HBO Now in den USA mittlerweile mehr als zwei Mio. Abonnenten habe. In den USA können Konsumenten den Streamingdienst HBO Now unabhängig von HBOs Pay-TV-Angeboten nutzen. Im Rahmen der aktuell veröffentlichten Quartalszahlen äußerten sich Bewkes und andere HBO-Repräsentanten vermutlich deswegen gesondert zu dem Thema, weil die Wall Street sehr genau verfolgt, wie große Medien-Unternehmen digitale Entwicklungen meistern. Ein Gradmesser dafür sind Abonnentenzahlen bei Streaminganbietern.Der im April 2015 gestartete Service HBO Now hatte Ende 2016 erst 800.000 Kunden.HBO will für seinen Streamingdienst künftig mehr digitale Vertriebspartner gewinnen, um den Service noch attraktiver zu gestalten, und um jene Klientel zu überzeugen, die für Pay-TV-Angebote nicht mehr zu erreichen ist.

Quelle: VideoMarkt

