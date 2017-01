Hastings findet deutliche Wort zu Trump-Politik

Großansicht Reiht sich in die Trump-Kritiker ein: Reed Hastings Reiht sich in die Trump-Kritiker ein: Reed Hastings

Auf seinem privaten Facebook-Account hat sich Netflix -Chef Reed Hastings am Wochenende bestürzt über Ereignisse um das Einreiseverbot von Menschen aus muslimischen Staaten gezeigt. "Die Aktionen von Trump verletzen Netflix-Mitarbeiter auf der ganzen Welt und sind so unamerikanisch, dass es uns alle schmerzt." Hastings spricht von "einer sehr traurigen Woche". Trumps Handlungen würden wegen des Aufkommens von Hass und dem Verlust von Verbündeten zu weniger Sicherheit führen, anstatt zu mehr. Es sei daher an der Zeit, sich miteinander zu vernetzen, um die amerikanischen Werte der Freiheit und der Chancengleichheit zu schützen.In den vergangenen Tagen hatten sich zahlreiche Unternehmensführer von Konzernen wie Facebook, Starbucks, Google und Tesla vor allem über die Auswirkungen des Einreisedekrets im Hinblick auf die eigenen Mitarbeiter gezeigt.

Quelle: VideoMarkt

