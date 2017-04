"Hacksaw Ridge" auch als limitiertes Steelbook

Zweiter Weltkrieg im Frühling 1945: Während des Kampfes um die japanische Insel Okinawa sticht ein Mann aus der Masse der US-Soldaten heraus. Desmond Doss, gespielt von Andrew Garfield, verweigert den Dienst an der Waffe, riskiert jedoch alles, um das Leben verwundeter Kameraden zu retten. Was später als Heldentat belohnt werden soll, beschert Desmond Doss zunächst großes Misstrauen und Verachtung in den eigenen Reihen.Nach " Braveheart " inszenierte Regisseur Mel Gibson mit "Hacksaw Bridge" zuletzt ein weiteres Helden-Drama. Das Kiregsdrama wurde für drei Golden Globes, fünf BAFTA Awards und sechs Oscars nominiert. Bei den BAFTA Awards wurde es in der Kategorie Bester Schnitt sowie bei den Oscars in den Kategorien Bester Schnitt und Bester Ton ausgezeichnet. Universum Film veröffentlicht "Hacksaw Bridge" für Lieh und Kauf am 9. Juni auf DVD und Blu-ray sowie als Video on Demand. Zusätzlich erscheint ein limitiertes Steelbook, das exklusiv auf Amazon erhältlich sein wird.Zum Bonusmaterial zählen das Making of "The Soul of War: Making Hacksaw Ridge" (DVD, BD), Deleted Scenes (DVD, BD) und Interviews mit Cast & Crew (nur BD).

