Hacker erpressen Netflix

Internationalen Medienberichten zufolge haben Hacker noch nicht offiziell veröffentlichte Episoden der Netflix-Serie " Orange Is The New Black " im Internet zugänglich gemacht.Ein Hacker oder ein Hackerkollektiv namens "The Dark Overlord" soll demnach die Dateien von einem externen Dienstleister für Audio-Nachbearbeitung gestohlen haben. Vermutlich hätten sich die Täter Zugang über fingierte E-Mails mit Schnüffelsoftware verschafft.Anschließend seien auf dem Twitter-Account von "The Dark Overlord" Links veröffentlicht worden, die zu den "Orange"-Folgen geführt hätten. Offizieller VÖ-Termin der neuen "Orange"-Staffel ist der 9. Juni. Offenbar fordern die Täter eine Art Lösegeld. Die Höhe der Forderungen ist unbekannt. Obwohl nicht offiziell bestätigt, hat Netflix mit hoher Wahrscheinlichkeit bislang kein Geld bezahlt.In den Fall wurde mittlerweile das FBI eingeschaltet; wohl auch deswegen, weil noch andere Medienkonzerne von Datendiebstahl betroffen sein sollen.

