"Guardians" auch bei Blu-ray-Vorbestellungen an der Spitze

Großansicht Die Vorfreude auf die Blu-ray zu "Guardians of the Galaxy Vol. 2" ist riesengroß (Bild: Walt Disney) Die Vorfreude auf die Blu-ray zu "Guardians of the Galaxy Vol. 2" ist riesengroß (Bild: Walt Disney)

Die Vorfreude auf den Home-Entertainment-Start der aktuellen Nummer eins in den deutschen Kinos steigt. Das Blu-ray-Steelbook zu "Guardians of the Galaxy Vol. 2" wurde bei Amazon in der vergangenen Woche so oft bestellt, dass ihm auf Anhieb der Sprung an die Spitze der Amazon-Pre-Order-Charts gelang. Von der Zwei auf die Drei verbesserte sich die Limited Edition der 3D-Blu-ray, gefolgt von der regulären Blu-ray, die sich ebenfalls um einen Platz verbessern konnte.Bei den DVD-Vorbestellungen bei Amazon legte die sechste Staffel der TV-Serie " Pretty Little Liars " derart zu, dass sie sich von Platz drei auf die Eins verbessern konnte. Platz zwei halten konnte "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe", während "Guardians of the Galaxy Vol. 2" auf Platz drei sechs Plätze gut machte. Höchster Neueinsteiger in die Amazon-Pre-Order-Charts DVD ist die unmaskierte Filmversion von "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" auf Rang vier.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen