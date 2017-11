Goldmedia: Abozuwachs bei deutschen VoD-Plattformen

Großansicht Nach wie vor eine der beliebtesten VoD-Titel: "Orange Is The New Black" Nach wie vor eine der beliebtesten VoD-Titel: "Orange Is The New Black"

Der Markt für VoD-Plattformen in Deutschkand befindet sich weiterhin im Auftrieb. Das geht aus dem von Goldmedia veröffentlichten "Quarterly Report" für das 3. Quartal hervor. Demnach beträgt der Abonnentenzuwachs für kostenpflichtige VoD-Plattformen zehn Prozent. Goldmedia führt diese Steigerung auf starke Inhalte und begleitende Marketingaktionen zurück.Als Marktführer haben die Analysten Amazon mit einem VoD-Nutzer-Anteil von 30,4 Prozent identifiziert. Danach folgen Netflix mit 21,4 Prozent, Sky mit 15,3 Prozent (Sky Go & Sky Ticket) sowie Maxdome mit 8,6 Prozent. In diesem Ranking sind alle Vertriebsmodelle (EST, TVoD, SVoD) berücksichtigtDes Weiteren ergab die Marktanalyse der SVoD-Dienste, dass der Anteil von Amazon sogar 38,7 Prozent beträgt. Netflix kommt auf 34,1 Prozent, Sky auf 15,8 Prozent und Maxdome auf 6,5 Prozent. Der Goldmedia-Report lässt keinen Rückschluss auf die Gesamtzahl von SVoD-Abonnenten zu.Zu den meistgesehenen Titeln zählen vor allem sogenannte Originals. Auf Netflix seien dies Serien wie "Orange Is The New Black", "House of Cards" und "Tote Mädchen lügen nicht". Bei Amazon Prime hätten sich vor allem "Lucifer", "Preacher" und "Kevin Can Wait" besonderer Beliebtheit erfreut.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Digitaler Vertrieb VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen