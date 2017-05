Get Lost für "Get Down"

Großansicht Hatte bei "The Get Down" kein glückliches Händchen: Baz Luhrmann (Bild: Fox) Hatte bei "The Get Down" kein glückliches Händchen: Baz Luhrmann (Bild: Fox)

Nach Medienberichten steht fest, dass von dem Netflix -Original " The Get Down " keine zweite Staffel produziert wird. Die Serie handelte von einem New Yorker Freundeskreis in den siebziger Jahren, die davon träumen, mit Hip Hop der Armut zu entkommen. Global startete das Hip-Hop-Epos am 12. August 2016.Die Ankündigung, die Serie nicht fortzusetzen, ist insofern interessant, da sie bis heute inoffiziell als die teuerste Netflix-Eigenproduktion gilt. So sollen die Produktionskosten pro Folge 16 Mio. Dollar betragen haben. Die Gesamtkosten der ersten und einzigen Staffel schätzen Brancheninsider auf 120 Mio. Dollar. Darüber hinaus wollen spezialisierte Marktforscher festgestellt haben, dass die Abrufzahlen von "The Get Down" deutlich hinter Serien wie " Stranger Things " und " Orange Is The New Black " zurück geblieben war.Showrunner Baz Luhrmann hatte bereits vor längerer Zeit eingeräumt, dass die Produktion sehr holprig verlaufen sei. So sei die standardisierte Arbeitsweise bei Serien auf "The Get Down" nicht übertragbar gewesen: "Bei jedem Schritt des Weges gab es keinen Präzedenzfall für das, was wir taten."

Quelle: VideoMarkt

