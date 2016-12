Gehaltskürzung für Netflix-Boss Reed Hastings

Netflix-CEO Reed Hastings

Netflix-CCO Ted Sarandos

Netflix wird seinem CEO Reed Hastings auch 2017 weniger bezahlen als noch in diesem Jahr. Wie der Streamingdienst jetzt bekannt gab, wird Hastings' Grundgehalt von 900.000 auf 850.000 Dollar gesenkt. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort; 2014 hatte Hastings noch ein Grundgehalt von drei Mio. Dollar gehabt, das in 2015 auf eine Mio. Dollar reduziert wurde. Ebenfalls im Trend bleibt Netflix, was die Aktienoptionen, die Hastings zusätzlich zu seinem Grundgehalt bekommen wird, anbelangt; sie steigen. Waren es 2016 noch Optionen im Wert von 19 Mio. Dollar, werden es im kommenden Jahr Optionen im Wert von 21,2 Mio. Dollar sein. Hastings' Gesamtbezüge für das Jahr 2017 steigen also von 19,9 auf 22 Mio. Dollar.Das Grundgehalt von CCO Ted Sarandos bleibt 2017 wie schon 2016 und 2015 bei einer Mio. Dollar. Der Wert der Aktienoptionen sinkt von 11,8 auf elf Mio. Dollar. Dafür soll ein Jahresbonus von neun Mio. Dollar an ihn ausgeschüttet werden; mehr als doppelt so viel wie in diesem Jahr (vier Mio. Dollar). Sarandos' Gesamtbezüge steigen 2017 also von 16,8 auf 21 Mio. Dollar.Nachdem Netflix seine Verfügbarkeit Anfang des Jahres auf fast 200 Länder weltweit ausgeweitet hatte ( wir berichteten ), erlebte der Streamingdienst zunächst einmal einen logischen Anstieg der Abonnentenzahlen. Im Laufe des Jahres verlangsamte sich das Kundenwachstum jedoch, was auch auf einen Preisanstieg zurückzuführen ist. Ende des dritten Quartals 2016 verfügte Netflix weltweit über 86,7 Mio. Abonnenten.

Quelle: VideoMarkt

