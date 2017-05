GB: Haftstrafen wegen raubkopierter DVDs

Großansicht Wegen handels mit raubkopierten DVDs wurden mehrere Täter zu Haftstrafen verurteilt Wegen handels mit raubkopierten DVDs wurden mehrere Täter zu Haftstrafen verurteilt

Auch im Zeitalter illegal operierender Download- und Streamingportalen im Netz scheint der Handel mit raubkopierten Datenträgern nach wie vor ein einträgliches Geschäft zu sein. In Großbritannien wurde vergangene Woche eine Gruppe von Raubkopierern zu mehrmonaten Haftstrafen verurteilt. Das berichtet die Antipiraterie-Organisation FACT (Federation Against Copyright Theft). In Summe erhielten drei Männer für den Verkauf raubkopierter DVDs und Geldwäsche eine Haftdauerstrafe von mehr als zehn Jahren. Ihnen sei nachgewiesen worden, dass sie in einem Zeitraum von zweieinhalb Jahren 31.000 DVDs im Werte von mehr als 500.000 Pfund (etwa 580.000 Euro) verkauft hätten."Das war kein Ein-Mann-Betrieb. Dies war ernsthaft organisierte Kriminalität", erklärte Kieron Sharp, CEO von FACT. Den Ermittlern zufolge waren die gefälschten DVDs von "echten" kaum zu unterscheiden und wurden zu regulären Verkaufspreisen gehandelt.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen