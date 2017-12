"Game of Thrones" sehnlichst erwartet

Großansicht Am 14. Dezember kommt die siebte Staffel von "Game of Thrones" als Blu-ray und DVD auf den Markt Am 14. Dezember kommt die siebte Staffel von "Game of Thrones" als Blu-ray und DVD auf den Markt

Die Home-Entertainment-Veröffentlichung der siebten Staffel von "Game of Thrones" am 14. Dezember wird von deren Fans nach wie vor sehnlichst erwartet. Wie schon in den beiden vorangegangenen Wochen war die Zahl der Vorbestellungen bei Amazon in dieser Woche bei den DVD und den Blu-rays so hoch, dass sie erneut die entsprechenden Pre-Order-Charts anführten.Bei den DVDs blieb auch auf den folgenden Plätzen mit " Ostwind - Aufbruch nach Ora " und der achten und finalen Staffel von " The Vampire Diaries " alles beim Alten. Höchster Neueinsteiger war der auf einer Buchreihe und Animéserie basierende "Sword Art Online - Ordinal Scale" auf Platz 14.Bei den Blu-ray-Vorbestellungen landete die reguläre Blu-ray und die 3D-Blu-ray zu "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" auf den Plätzen zwei und vier hinter der siebten "Game of Thrones"-Staffel . Dazwischen platzierte sich das 3D- und 2D-Steelbook zu "Thor: Tag der Entscheidung" auf der Drei. Höchster Neueinsteiger war hier die 4K-Ultra-HD-Version von "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" auf der 14.

Quelle: VideoMarkt

