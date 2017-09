"Game of Thrones" mehrheitlich illegal gestreamt

Einmal mehr will MUSO, eine Technologiefirma, die permanent das internationale Pirateriegeschehen untersucht, herausgefunden haben, dass die Hitserie " Game of Thrones " wesentlich mehr aus illegalen Quellen abgerufen wurde als aus legalen. So wurden die sieben Folgen der siebten Staffel demnach mehr als eine Milliarde Mal illegal im Internet angeschaut. Bis einschließlich 3. September betrug die Zahl illegaler Streams und Downloads exakt 1.029.787.668. Zum Vergleich: Aus legalen Quellen wurden die Serienfolgen durchschnittlich von 31 Mio. Zuschauern verfolgt.Zu Bedenken ist allerdings, dass die Analyse der illegalen Nutzung auf Hochrechnungen beruht; gleichzeitig ist nicht davon auszugehen, dass das zur Verfügung stehende Rohmaterial jedes Land der Erde abdeckt, beispielsweise China.Bemerkenswert ist allerdings die Verteilung der Nutzungsarten: MUSO zufolge wurden 85 Prozent der Episoden illegal gestreamt. Bittorrent und private Tracker kamen gemeinsam nur auf einen Anteil von 9,7 Prozent. Auf Direct-Downloads entfielen 5,6 Prozent der Zugriffe. Streaming hat also auch in diesem Bereich Tracker- und BitTorrent-Netzwerke längst hinter sich gelassen.

Quelle: VideoMarkt

