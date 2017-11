"Game of Thrones" ist DER Amazon-Renner

Die Vorfreude auf die Home-Entertainment-Veröffentlichung der siebten Staffel von "Game of Thrones" Mitte Dezember scheint immer größer zu werden. Das belegen zumindest die neuesten Vorbestellungszahlen bei Amazon. Bei den DVDs hatte sie ja schon länger die Nase vorn gehabt; in den aktuellen Pre-Order-Charts belegt sie nun auch bei den Blu-rays Platz eins. Auf Platz zwei bei den Blu-rays folgt der Drittplatzierte der Vorwoche, " Spider-Man: Homecoming ", Platz drei belegt Vorwochenspitzenreiter "Thor: Tag der Entscheidung". Höchster Neueinsteiger bei den Amazon-Pre-Order-Charts in diesem Format ist "Mord im Orient Express" auf Rang elf.Bei den DVD-Vorbestellungen konnte " Ostwind - Aufbruch nach Ora " Platz zwei hinter der siebten "Game of Thrones"-Staffel halten. Platz drei belegt die in der vergangenen Woche bei Vox gestartete dritte Staffel von " Club der roten Bänder ", die in der Vorwoche noch Platz sechs belegt hatte. Höchster Neueinsteiger bei den DVD-Vorbestellungen bei Amazon ist " Die Weihnachtsgeschichte " der Augsburger Puppenkiste auf Rang 14.

Quelle: VideoMarkt

