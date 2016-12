"Game of Thrones" bleibt Liebling der Serienpiraten

Großansicht Auch unter illegalen Downloads führend: "Game of Thrones" (Bild: Sky) Auch unter illegalen Downloads führend: "Game of Thrones" (Bild: Sky)

Dass die HBO-Hitserie leider auch in Sachen illegale Downloads äußerst populär ist, ist nicht neu. Auch 2016 führt "Game of Thrones" die vom einschlägigen Blog "Torrentfreak" zusammengestellten BitTorrent-Jahrescharts an - zum fünften Mal in Folge. Obwohl die Fantasyserie keinen neuen Schwarmrekord aufstellen konnte, blieb das Interesse auch in diesem Jahr hoch: Zu Spitzenzeiten luden sich 350.000 Nutzer über BitTorrent-Netzwerke eine "Game of Thrones"-Folge herunter, etwa kurz nachdem das Staffelfinale auf illegalen Seiten auftauchte. Auch die zweitbeliebteste Serie unter Onlinepiraten blieb mit " The Walking Dead " in diesem Jahr unverändert. Auf Platz drei taucht mit " Westworld " eine erst in diesem Jahr angelaufene Serie auf, wie "Game of Thrones" aus dem Hause HBO.Dass "Game of Thrones" in diesem Jahr keine Rekordwerte über BitTorrent-Netzwerke verzeichnete, bedeutet nicht unbedingt, dass das Phänomen Piraterie auf dem Rückzug ist: In Zeiten von Streaming bedienen sich viele Onlinepiraten auf entsprechenden illegalen Seiten, die vom Torrentfreak-Ranking nicht erfasst werden.

Quelle: VideoMarkt

