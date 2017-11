Funfacts zum Prime-Jubiläum

Der Amazon -Service "Prime" feiert in diesen Tagen seinen zehnten Geburtstag. Zum Start im November 2007 stand Kunden zunächst kostenloser Premium-Versand zur Verfügung. Laut Amazon seien derzeit 30 Mio. Artikel im Premium-Versand erhältlich. Erweitert wurde der Lieferservice seitdem um "Prime Video" mit inzwischen mehr als 20.000 Filmen und Serienepisoden, um "Prime Music" mit mehr als zwei Mio. Songs, um "Prime Photos" für unbegrenzten Fotospeicherplatz, um "Prime Reading" mit einer wechselnden Auswahl an Hunderten von eBooks, e-Magazinen und Comics sowie an zwei Standorten um "Prime Now" für noch schnellere Belieferung. Seit November 2014 ist Prime auch für Kunden in Österreich verfügbar.Laut Amazon seien derzeit 30 Mio. Artikel im Premium-Versand erhältlich. Diese und ein paar weitere Funfacts hat Amazon in einer Infografik zusammengestellt.

Quelle: VideoMarkt

