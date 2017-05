Für Constantin und Highlight beginnt die letzte Schlacht

Großansicht Nach dem 6. Teil ist Schluß: "Resident Evil: The Final Chpater" (Bild: Constantin) Nach dem 6. Teil ist Schluß: "Resident Evil: The Final Chpater" (Bild: Constantin)

Als Bernd Eichinger 1997 für Constantin Film die Filmrechte an " Resident Evil " des japanischen Spielentwicklers Capcom erwarb, war es nicht absehbar: Dass die Realverfilmungen der SciFi-Action-Horror-Reihe am letzten Januar-Wochenende 2017 im weltweiten Kino-Boxoffice die Milliarden-Dollar-Grenze knacken würde, und dass "Resident Evil" somit zur erfolgreichsten, auf einem Videospiel basierenden Filmreihe avancieren würde.In " Resident Evil: The Final Chapter ", dem sechsten und letzten Teil der Reihe, kämpft Alice erneut gegen das Böse und seine zahlreichen Anhänger. Zu den Darstellern vor der Kamera zählen Milla Jovovich in ihrer Hauptrolle als Alice, Ali Larter als Claire Redfield, Shawn Roberts als Albert Wesker und Iain Glen ("Game of Thrones") in der Rolle des Dr. Alexander Isaacs. Regie führte erneut Paul W.S. Anderson Neben Standard-Fassungen auf DVD und Blu-ray bringen Constantin Home Entertainment und Highlight zusätzlich eine 4K UHD-Produktfassung und eine 3D Premium Edition heraus. Veröffentlichungstermin ist der 6. Juli. Die digitale Kaufversion wird bereits ab dem 22. Juni erhältlich sein.

Quelle: VideoMarkt

