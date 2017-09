Fox zeigt das Leben

Großansicht Erscheint auf DVD: Die Dramedy "This Is Us" (Bild: 2017 Twentieth Century Fox Home Entertainment) Erscheint auf DVD: Die Dramedy "This Is Us" (Bild: 2017 Twentieth Century Fox Home Entertainment)

Zu den Oktobertiteln von Twentieth Century Fox Home Entertainment zählt auch die erste Staffel der Dramady-Serie " This is Us ": Das für vier Primetime Emmys nominierte Familiendrama erscheint unter dem Titel "This is us - Das ist das Leben" am 26. Oktober auf DVD . Nominiert ist sie unter anderem für die Kategorien "Beste Dramaserie" und "Bester Hauptdarsteller".Im Mittelpunkt von "This Is Us" stehen vier Personen, die alle am gleichen Tag Geburtstag haben. Während sich die Handlung entfaltet, verflechten sich die Geschichten der vier sehr unterschiedlichen Menschen, deren Leben auf unerwartete Weise miteinander verbunden sind, immer mehr. Die Geschichte umfasst mehrere Jahrzehnte.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen