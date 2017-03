Fox stellt eine wichtige Frage

Ende Mai veröffentlicht Twentieth Century Fox Home Entertainment mit " Why Him? " eine US-Komödie, die den Kampf der Generationen auf ein neues Level hebt: Darin trifft "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston als konservativer Vater mit seiner Familie auf den Freund der braven Tochter - ein durchgeknallter Internet-Milliardär ( James Franco ), der kein Blatt vor den Mund nimmt. Die Situation eskaliert, als der exzentrische Freund auch noch um die Hand der Tochter anhalten will.Den Film von Comedy-Hit-Legende John Hamburg ("Meine Braut, ihr Vater und ich") sahen in Deutschland mehr als 400.00 Kinozuschauer. Für die DVD- und Blu-ray-Auswertung hat Fox ausdrücklich "abgedrehtes" Bonusmaterial angekündigt, darunter das Feature "Ausgedehnte Toiletten-Sitzung".Der Leih - und Kaufstart erfolgt am 24. Mai. Als Kaufdownload steht "Why Him? ab dem 11. Mai zur Verfügung.

Quelle: VideoMarkt

