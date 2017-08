Fox packt die Kettensäge aus

Großansicht Demnächst auch auf DVD und Blu-ray: "Ash vs. Evil Dead" (Bild: 2016 Starz) Demnächst auch auf DVD und Blu-ray: "Ash vs. Evil Dead" (Bild: 2016 Starz)

Unter Horrorfilmfans sorgte die 2016 erfolgte Ankündigung, dass Amazon Video die Serie "Ash vs Evil Dead" ausstrahlen würde, für große Aufregung. Schließlich spielt die Serie etwa 30 Jahre nach den Ereignissen des legendären Klassikers " Tanz der Teufel " sowie der Fortsetzung " Tanz der Teufel 2 - Jetzt wird noch mehr getanzt", mit denen Hauptdarsteller Bruce Campbell zu einer der großen Ikonen des Genres avancierte.Campbell ist natürlich auch der Star der Serie "Ash vs Evil Dead", in der Ash erneut in den Kampf gegen das dämonische Böse zieht. Die erste Staffel der Horrorserie veröffentlicht Fox am 28. September auf DVD und Blu-rays für Leih - und Kaufhandel.Unklar ist derzeit noch, zu welchem Zeitpunkt Starz in den USA die dritte Staffel von "Ash vs Evil Dead" veröffentlichen wird.

Quelle: VideoMarkt

