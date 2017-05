Fox mit "White Collar"-Doppelschlag

Großansicht In den nächsten Wochen werden vier DVD-Staffeln von "White Collar" veröffentlicht (Bild: Fox) In den nächsten Wochen werden vier DVD-Staffeln von "White Collar" veröffentlicht (Bild: Fox)

Mit einem Doppelschlag beendet Twentieth Century Fox Home Entertainment die DVD-Vermarktung der Fernsehserie "White Collar". So erscheinen am 22. Juni die Staffeln drei und vier . Bereits vier Wochen später, am 27. Juli, werden Season fünf und sechs auf DVD herausgebracht. Fox begründet die ungewöhnliche Veröffentlichungsweise mit "großer Nachfrage der deutschen Fans".Die ersten beiden Staffeln wurden jeweils erstmals 2012 und 2014 auf DVD veröffentlicht.Bei "White Collar" handelt es sich um eine US-Krimiserie über einen Special Agent und einen Meisterdieb, die mit Witz und Durchschlagvermögen die raffiniertesten Verbrecher der Welt dingfest machen.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen