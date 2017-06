Fox bringt zweite "Strain"-Staffel

Großansicht Von "The Strain" werden voraussichtlich vier Staffeln produziert Von "The Strain" werden voraussichtlich vier Staffeln produziert

Für Ende Juli plant Twentieth Century Fox Home Entertainment die Veröffentlichung der zweiten " The Strain "-Season auf DVD und Blu-ray . Digital erwerben lässt sich "The Strain - Staffel 2" bereits jetzt auf den Portalen iTunes, Maxdome, Google Play, Xbox Video, Sony Playstation Entertainment Network, Amazon Video, Videoload, Juke, Chili und Wuaki.In der zweiten Season verwandelt eine Epidemie New Yorks Bewohner in unerbittliche Kreaturen, die den Rest der Menschheit auf grausame Weise bedrohen. "The Strain" ist eine von Guillermo Del Toro ("Pacific Rim") konzipierte Horrorserie, die auf del Toros gleichnamiger, dreiteiliger Romanreihe "Die Saat" beruht.Der DVD- und Blu-Start der Leih- und Kauffassungen ist für den 27. Juli geplant.Im September 2016 hat der produzierende Sender FX die Serie um eine vierte und letzte Staffel verlängert.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen