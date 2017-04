Fox bringt "Hidden Figures"

In den sechziger Jahren lieferten afroamerikanische Frauen hinter den Kulissen der NASA höchst komplizierte mathematische Berechnungen, um die erste erfolgreiche Weltraummission zu meistern. Erzählt wird die diese wahre Geschichte von Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) und Mary Jackson (Janelle Monáe) in " Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen ", ohne deren mathematischen Begabungen die Erdumrundung des Astronauten John Glenn kaum möglich gewesen wäre.Die adaptierte Buchverfilmung erhielt drei Oscar-Nominierungen, unter anderem für das beste adaptierte Drehbuch. Twentieth Century Fox Home Entertainment veröffentlicht "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" für den Leih- und Kaufmarkt auf DVD und Blu-ray am 14. Juni. Ab dem 1. Juni steht das Drama auf Portalen wie iTunes, Maxdome, Google Play, Xbox Video, Sony Playstation Entertainment Network, Amazon Video, Videoload, Juke, Chili und Wuaki digital bereit.

