"Filmfest"-Aktion bei Amazon

Weshalb Amazon.de erst nach Ende der diesjährigen Berlinale eine Preisaktion unter dem Titel "Filmfest" gestartet hat, dürfte ein Geheimnis des Onlinekaufhauses bleiben. Offenbar soll die neue Aktion aber auch gar nicht in irgendeinen konkreten Zusammenhang mit Produktionen stehen, die auf Filmfestivals gelaufen sind.Die Angebote der Woche finden sich in sechs Kategorien, darunter "Box-Sets", "Serien" und "3D-Blu-ray". Außerdem wurden Titel unter dem Header "25% Rabat beim Kauf von 3 Neuheiten" zusammengefasst. Allerdings werden dort nur 32 Filme und Serien aufgeführt. Zu den "Neuheiten" zählen DVDs oder Blu-rays von Titeln wie " Die glorreichen Sieben ", "Don't Breathe", " The Shallows ", die erste und zweite Staffel der Serien " Outlander " oder eine Special Edition von " Die Reise ins Labyrinth ". Alle Titel aus dieser Kategorie werden von Sony Pictures vermarktet.

Quelle: VideoMarkt

