Filmdokumentation zum Welt-Multiple-Sklerose-Tag

Am 31. Mai 2017 wird der Welt-Multiple-Sklerose-Tag begangen, um die Bevölkerung auf die Betroffenen von Multipler Sklerose sowie deren Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Der Tag wurde 2009 von der Multiple Sclerose International Federation. In Deutschland sind über 200.000 Menschen von der Krankheit betroffen.Einige Tage zuvor erscheint der Dokumentarfilm " Multiple Schicksale " über Betroffene, die offen über ihre Krankheit sprechen, und darüber, wie sie trotz aller Einschränkungen ihr Leben bewältigen.Der Produktion des Revolta Künstlerkollektivs erscheint auf DVD am 26. Mai im Vertrieb von Goodmovies.

