Fastbreak wertet "Frau Temme" auf DVD und Blu-ray aus

Großansicht Fastbreak-Geschäftsführer Christian Radtke Fastbreak-Geschäftsführer Christian Radtke

Am 24. Januar strahlt die ARD die erste Folge ihrer neuen Serie " Frau Temme sucht das Glück " aus. Die Komödie mit Meike Droste und Michael Brambach nimmt den Versicherungswahn der Deutschen auf's Korn. Fastbreak Entertainment hat sich die Zweitverwertungsrechte an der Serie gesichert und bringt die sechs Folgen am 15. März auf Doppel-DVD und Blu-ray heraus. "Seit vielen Jahren wertet Fastbreak Entertainment erfolgreich die ARD-Serie " Mord mit Aussicht " aus, für deren so speziellen Charme ja nicht zuletzt Meike Droste verantwortlich zeichnet. Als wir erfuhren, dass sie in "Frau Temme sucht das Glück" die Hauptrolle spielt, war für uns klar, dass wir uns auch um diese Serie mit ihrem unfassbar originellen Plot bemühen mussten", so Fastbreak Entertainment Geschäftsführer Christian Radtke

Quelle: VideoMarkt

