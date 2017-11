"Fairer Partner für Produzenten"

Großansicht Aljoscha Henke ist seit knapp drei Jahren für die CLA ? Content Lizenz Agentur als Geschäftsführer tätig (Bild: CLA Content Lizenz Agentur) Aljoscha Henke ist seit knapp drei Jahren für die CLA ? Content Lizenz Agentur als Geschäftsführer tätig (Bild: CLA Content Lizenz Agentur)

Großansicht Dass ein Film wie "Die Unberührbare" online angeschaut werden kann, ist auch auf Dienstleistungsunternehmen wie CLA zurückzuführen (Bild: BR/Telepool) Dass ein Film wie "Die Unberührbare" online angeschaut werden kann, ist auch auf Dienstleistungsunternehmen wie CLA zurückzuführen (Bild: BR/Telepool)

Selbstverständlich sind wir ein Dienstleistungsunternehmen. Die spezifischere Bezeichnung ist jedoch "Aggregator"; ein Begriff, der aus der Musikbranche kommt, in der auf Musikinhalte ausgerichtete Unternehmen früher als im Filmsektor damit angefangen hatten, Content in digitale Vertriebskanäle wie iTunes zu speisen. Aggregatoren wie wir sind also Dienstleister, die Inhalte für andere Unternehmen, die Digitalrechte besitzen, aufbereiten und vermarkten.Wenn man jede Serienepisode einzelnen zählt, bewegen wir uns in einer Spanne von 3.000 bis 4.000.Dabei handelt es sich in erster Linie um kleinere und mittlere Unternehmen aus der Film- und Videowirtschaft. Das sind traditionelle DVD-Vertriebe und/oder klassische Kinoverleiher, die bei ihren Lizenzeinkäufen digitale Auswertungsrechte in der Regel mit erworben haben. Bei eigenproduzierten Inhalten besitzen sie ohnehin die Rechte. Dass sich Majors wie Warner Bros. oder Walt Disney Studios , aber auch große Kinoverleiher wie Studiocanal selbst um die digitale Vermarktung kümmern, versteht sich von selbst. Für sie lohnt es sich, eigene Mitarbeiter für dieses Thema zu beschäftigen. Zu unseren Kunden zählt aber auch ein Unternehmen wie Constantin , das ebenfalls eigenständig vermarktet, aber auch gerne mit uns zusammenarbeitet. Klar ist also auch, dass wir in der Regel nicht die großen Blockbuster in die Hände bekommen.Technisch und vertragsrechtlich würde es für uns keinen Unterschied bedeuten, ob man einen Film mit Millionen Kinozuschauern oder ein C-Movie für die Digitalvermarktung vorbereitet. Richtig ist jedoch, dass wir uns tendenziell um Independent-Produktionen oder B-Movies kümmern. Wobei "B-Movie" bei vielen Menschen schnell das Vorurteil des Minderwertigen provoziert. Wir handeln auch mit Arthouse-Produkten, im Einzelfall können dies preisgekrönte Filme sein.Etwa "The Man From Earth" oder die Jugendserie "Fluch des Falken" . Aber auch "Citizenfour" mit Edward Snowden oder "Hey Bunny" von und mit Barnaby Metschurat Neben den Kino- und DVD-Vertrieben haben wir auch Kunden, die uns nur einen einzelnen Film zur Vermarktung übergeben. Ein Beispiel ist hier "Die Unberührbare" von Oskar Roehler mit Hannelore Elsner . Dabei handelt es sich in der Regel um den oder die Produzenten, die aus unterschiedlichsten Gründen ein Interesse daran haben, dass ihr Film präsent bleibt oder es wieder wird. In manchen Fällen sind an diese Produzenten die Auswertungsrechte nach einer längeren Frist zurückgefallen. Und dann stellen sie sich die Frage, ob sich die Lizenz im Video on Demand-Zeitalter noch einmal monetarisieren lässt. Für andere war die Produktion eines Films wiederum eine Herzensangelegenheit und sie wollen einfach nur, dass der Film der Öffentlichkeit zugänglich ist. Geldverdienen steht dabei nicht im Vordergrund. Manche Anfragen, die uns erreichen, stammen von Leuten, die gar nicht mehr im Berufsleben stehen. Was auch immer die Beweggründe sein mögen: Für Einzelpersonen wäre es nahezu unmöglich, einen Film aus eigener Kraft auf prominenten VoD-Plattformen unterzubringen. Gegenüber Produzenten verstehen wir uns als fairer Partner.Das ist richtig und bis vor kurzem haben wir solche kleinteiligen Aufträge abgelehnt. Jetzt bieten wir den so genannten Produzentenvertrag an. Dabei entrichten die Kunden pro Plattform eine "Platzierungsgebühr". So sind die Kosten für den Kunden kalkulierbar und natürlich beraten wir ihn im Hinblick auf die ideale Auswertung. "Die Unberührbare" können Sie aktuell über Plattformen wie Google Play, Amazon Video, iTunes und Maxdome abrufen. Das gilt übrigens auch für einen vergleichsweise aktuellen Film wie "Hey Bunny", der im April in den Kinos lief, und nicht auf DVD erschienen ist. Auch hier hatten die Produzenten das hochgradige Interesse, dass ihr Werk digital verfügbar ist. Neben dem Produzentenvertrag bieten wir weiterhin den klassischen Aggregator-Vertag an, der mehrere Titel oder ganze Filmpakete umfasst.Das funktioniert auf Basis eines Revenue-Sharings, das kann 95 Prozent oder auch nur 50 Prozent der Einnahmen sein und wird individuell vereinbart. Die Resonanz auf das, was an Einnahmen zurückfließt, fällt bei unseren Kunden höchst unterschiedlich aus: Die einen sind überrascht, dass man im Digitalbusiness überhaupt ein wenig Geld verdienen kann, andere sind enttäuscht, wie wenig es ist. Die Erwartungshaltungen sind sehr unterschiedlich.Wir sind definitiv kein Marketingunternehmen. Werbung zählt nicht zu unseren Aufgaben. Der Einfluss auf die Plattformen ist auch beschränkt, da die prominente Platzierung von der dortigen Redaktion vorgenommen wird. Wir reden mit denen, aber sie entscheiden selbst. Erwähnen müsste man jedoch, dass wir ebenfalls die technische Umsetzung organisieren, also Encoding, Konfiguration von Metadaten etc. Dafür ist insbesondere unser zweiter Geschäftsführer Toni Newesil verantwortlich, während ich überwiegend den kaufmännischen Bereich betreue. Wenn wir neue Titel annehmen, ist seine Zustimmung Voraussetzung, weil die diversen Plattformen unterschiedliche und zum Teil sehr anspruchsvolle Anforderungen an das Material stellen, das wir anliefern. So kann es durchaus geschehen, dass wir von den Plattformen Nachbesserungswünsche erhalten. Vor einer Veröffentlichung entstehen also erst einmal Kosten. Bei einem Blockbuster fällt das nicht ins Gewicht, bei kleineren Titeln schon eher.Wir erstellen quartalsweise Sales Reports, aus denen detailliert die Abrechnung hervorgeht. Wir sind hierfür auf die Verkaufsdaten der einzelnen Plattformen angewiesen und müssen auf deren Richtigkeit vertrauen. Unsere Kunden wiederum müssen uns das Vertrauen schenken, dass wir korrekte Daten übermitteln. Vertrauen ist im Digitalbusiness eine harte Währung, weil sich bei diesen Distributionskanälen anders als im physischen Vertrieb praktisch nicht nachvollziehen lässt, wie oft ein Titel verkauft wurde. Es wird ja kein Medium gepresst. Die Vertrauensbasis wird regelmäßig dadurch getestet, dass ein Film von einem auf den anderen Monat sehr viel weniger abgerufen wurde, und unser Kunde kritisch nachfragt, woran das gelegen haben könnte. Vertraglich haben unsere Kunden ein Nachprüfungsrecht, was unsere Unterlagen betrifft. Die Abrechnung von großen amerikanischen Plattformen wie Amazon oder Google/YouTube nachzuprüfen ist jedoch praktisch unmöglich. Hier müssen alle Rechteinhaber den großen US-Anbietern vertrauen. Dass wir als Mittler zwischen den Plattformen und den Rechteninhabern stehen, ist jedoch von Vorteil. Die CLA hat durch die tägliche Befassung mit diesen Problemen eine Expertise. Die Plattformen reden also direkt mit uns, es gibt feste Ansprechpartner und die Beantwortung von Fragen erfolgt schnell. Davon profitiert letztendlich der einzelne Lizenzinhaber, besonders die Kleinen.Wir waren in der Vergangenheit Vollsortimenter; haben also alle Produkte vermarktet. Aktuell konzentrieren wir uns auf Filme und Serien. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass wir das Segment Dokumentationen und Special Interest-Programm eher außen vor lassen. Im Pay-Bereich funktionieren nur extrem hochwertige Produktionen. Themen wie Gesundheit, Reise, Hobby etc. sind auf VoD-Plattformen nicht mehr so nachgefragt. Das hat vermutlich mit dem Bild der Onlineunterhaltung zu tun welches in den letzten Jahre stark beworben wird: Filme und Serien. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass für viele Special-Interest-Themen Material auf YouTube zu finden ist. Werbefinanzierte YouTube-Kanäle beliefern wir im Übrigen auch (AVOD). Nur die Auswertung auf YouTube wird von den Lizenzgebern in der Regel abgelehnt.Derzeit sprechen wir regelmäßig mit 15 Plattformen. Mal fällt eine weg, mal kommt eine dazu. Entscheidend ist, dass wir sie unterschiedlich betrachten müssen. Während Ansprechpartner wie iTunes oder Amazon im Prinzip jeden Film in ihr Angebot integrieren, wählen andere aus. Netflix sucht nur noch punktuell aus, weil sich das Unternehmen immer mehr auf seine Eigenproduktionen konzentriert. Außerdem passt nicht jeder Titel auf jede Plattform. Beispielsweise im Konsolen-Bereich: Für das Sortiment von Sony Playstation und Xbox würde man nicht unbedingt einen anspruchsvollen Arthouse-Film anpreisen. Sondern eher actionorientierte Titel, die zur Zielgruppe der Gamer passen.Das ist eine theoretische Wunschvorstellung, die an der Praxis des Digitalvertriebs vorbei geht. Man kann nicht erwarten, dass jeder Film auf jedem Portal zur Verfügung steht. Wenn nicht absehbar ist, dass der Film einen bestimmten Betrag einspielt, wird aufgrund der Kosten für die Vertragsaufnahme und technische Einspeisung schlicht abgelehnt. Abgesehen davon, dass sich nicht jeder Titel für jede Plattform aus genannten Gründen eignet, widerspricht es der Auswertungslogik. Eine Blockbuster-Neuheit wird erst einmal nicht auf einem Streamingportal mit Flatmodell zu finden sein. Sehr wohl aber auf allen wichtigen EST- und TVoD-Kanälen.Ja, auch für uns sind das selbstverständliche Kategorien des digitalen Filmvertriebs. Wobei für uns EST und TVoD zusammengehört, weil viele Plattformen beide Varianten parallel anbieten. EST und TVoD sind ja so etwas wie die "Edel-Variante" im digitalen Vertrieb, weil sich dort die besten Erträge erzielen lassen. Aber auch SVoD und AVoD sind attraktive Modelle, wobei das werbefinanzierte Geschäftsmodell immer die erklärungsbedürftigste Variante darstellt. Manche Rechteinhaber wollen dafür keine Inhalte zur Verfügung stellen, weil sie Kannibalisierungseffekte oder eine Entwertung ihres Contents fürchten.Dabei sollte nicht übersehen werden, dass Marktteilnehmer schon wieder verschwunden sind. Stichwort Watchever. Andere treten auf der Stelle und können keine relevanten Umsätze erwirtschaften. Ich erwarte und befürchte eine zunehmende Monopolisierung, die darauf hinausläuft, dass in einigen Jahren nur noch eine Handvoll US-Unternehmen den Markt unter sich aufteilen. Das liegt an der Natur von Konzernen wie Google, Amazon und Apple, in deren Struktur angelegt ist, gewaltige Datenmengen zu beherrschen. Und die mit dem Anbieten von Filmen nicht zwingend Geld verdienen müssen. Amazons Filmsparte innerhalb des Prime-Angebots muss nicht wirtschaftlich sein. Zweck ist ja, dass mehr Amazon-Kunden ein Prime-Abo abschließen, die wiederum mehr bestellen. Mit dieser Art der Quersubventionierung zu konkurrieren, dürfte sehr schwer werden.Ich schließe nicht aus, dass einzelne Nischenanbieter erfolgreich sein können. Aber ich glaube, dass es für europäische und deutsche Marktteilnehmer immer schwieriger wird, gegen die US-Unternehmen zu bestehen. Um auf deutscher oder europäischer Ebene ein Gegengewicht zu bilden, bräuchte es den politischen Willen. Ansätze in der Vergangenheit, beispielsweise unter dem Projektnamen "Germany's Gold", und "Germany" ist hier schon zu kurzgegriffen, scheiterten bedauerlicherweise.Ja sicher, und ich wünsche ihnen nur das Beste. Aber wie Sie wissen, ist Shudder parallel zu seinem eigenen Webangebot als Amazon Channel abrufbar. Ich schätze, dass 90 Prozent der Shudder-Abrufe in Deutschland über den Amazon-Channel getätigt werden. Ein Channel zu buchen, ist wiederum nur zusätzlich zu einer Amazon Prime-Mitgliedschaft möglich. Der größte Player bleibt also auch hier die "Plattform", die sogar noch ihr Videoangebot erweitert. Erst wenn "Shudder" die Ablösung von Amazon vollzogen hat, würde ich von einem neuen Anbieter sprechen. AMC wäre es sicherlich zuzutrauen. In jedem Fall kann man abschließend sagen: Der Markt ist immer in Bewegung. Nicht zuletzt, weil immer mehr Kunden hinzukommen.Das Gespräch führte Jörg Rumbucher

Quelle: VideoMarkt

