Europa-Expansion von HBO macht Fortschritte

Großansicht Serien wie "Westworld" sind jetzt auch in diversen Balkan-Ländern verfügbar (Bild: Sky / John P. Johnson) Serien wie "Westworld" sind jetzt auch in diversen Balkan-Ländern verfügbar (Bild: Sky / John P. Johnson)

Seit Mittwoch, 29. November, ist HBO Go, der Standalone-Streaming-Service von Home Box Office, auch in Bulgarien, Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro, Mazedonien und Bosnien und Herzegowina verfügbar. Erst vor zwei Wochen hatte HBO bekannt gegeben, in Ungarn, Rumänien, der Tschechischen Republik und der Slowakei präsent zu sein.Auf HBO Go sind zahlreiche Originalserien, Filme und Dokumentationen sowie die von HBO Europe lokal produzierten Inhalte verfügbar. Dazu zählen Serienklassiker wie " Sex and the City ", " Die Sopranos " und " The Wire " sowie HBO-Produktionen wie " Game of Thrones ", " Westworld " und " Silicon Valley ".Herve Payan, CEO von HBO Europe: "Mit der weiteren Expansion von HBO Go in sieben zusätzliche Gebiete machen wir es den Kunden noch einfacher, HBO-Abonnenten zu werden."Bereits vor längerer Zeit wurde HBO Go in Spanien, Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland eingeführt.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Digitaler Vertrieb VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen