EuGH-Urteil zu illegalem Streaming

Der Europäische Gerichtshof teilte am 26. April mit, dass auch die vorübergehende Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Inhalte nicht vom Vervielfältigungsrecht ausgenommen ist. Was bedeutet: Wer Inhalte wie Filme oder Serien illegal über das Internet streamt, kann sich strafbar machen.In der Einzelfallentscheidung ging es um einen multimedialen Medienabspieler, der als Verbindung zwischen einem Ton- oder Bildsignal und einem TV-Bildschirm fungiert. Diese Multimedia-Box für den Fernseher verlinkt auch Filme, die illegal angeboten werden. Durch installierte Add-ons sind Besitzer in der Lage, auch auf illegale Streamingseiten zuzugreifen. Angeboten wurde die Box auf der niederländischen Website Filmspeler", weswegen der holländische Antipiraterie-Verband Brein auf Unterlassung geklagt hatte. Ein niederländisches Gericht hatte den EuGH anschließend um eine Entscheidung gebeten. In seinem Urteil bestätigte der Gerichtshof, dass der Verkauf des Medienabspielers eine "öffentliche Wiedergabe" und somit einen Verstoß gegen das niederländische Urheberrechtsgesetz, das eine EU-Richtlinie umsetze, darstelle.Über den Einzelfall hinaus, ist das Urteil von allgemeinem Interesse, da der Gerichtshof der Ansicht ist, dass "Erwerber eines solchen Medienabspielers sich freiwillig und in Kenntnis der Sachlage zu einem kostenlosen und nicht zugelassenen Angebot geschützter Werke Zugang" verschaffen würden. In ersten Stellungnahmen gehen Rechtsexperten davon aus, dass sich die Entscheidung auf Computer übertragen lasse. Ausschlaggebend sei nämlich die juristische Bewertung des Streaming-Verfahrens. Bisher konnten sich Nutzer von illegalen Portalen wie kinox.to sich relativ sicher fühlen, da sie die Inhalte zwar nutzten, jedoch nicht weiterverbreiteten. Ob es auf Basis des Urteils zu vermehrten Abmahnungen komme, sei allerdings unwahrscheinlich, da IP-Adressen von Betreibern illegaler Angebote eher nicht gespeichert würden.

Quelle: VideoMarkt

