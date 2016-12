Einzelhandel rechnet mit starkem Nachweihnachts-Geschäft

Großansicht Auch die Tage nach Weihnachten sind für den Einzelhandel für einen guten Jahresabschluss entscheidend (Bild: Fotolia) Auch die Tage nach Weihnachten sind für den Einzelhandel für einen guten Jahresabschluss entscheidend (Bild: Fotolia)

Während der Handelsverband Deutschland (HDE) kurz vor den Feiertagen von einem lediglich "robusten Weihnachtsgeschäft" berichtete, legt der Einzelhandel seine Hoffnungen nun auf ein starkes Nachweihnachts-Geschäft, in dem viele Konsumenten zu Weihnachten erhaltenes Bargeld oder Gutscheine in Umlauf bringen. In einer aktuellen HDE-Umfrage gaben fast drei Viertel der Händler an, dass die Zeit zwischen dem 27. Dezember und Silvester sehr wichtig oder wichtig für ihre Geschäfte sei. "Die kommenden Tage sind für den Einzelhandel eine sehr umsatzstarke Zeit. Viele Kunden geben Bargeldgeschenke aus oder lösen Gutscheine ein", so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth . Insbesondere Händler in zentralen Innenstadtlagen dürfen sich also hoffentlich auf volle Häuser zwischen den Jahren freuen.Eine Woche vor Weihnachten hatte der HDE noch seine Umsatzprognose für November und Dezember bekräftigt, man ging demnach von einem Rekordumsatz im Weihnachtsgeschäft von über 90 Milliarden Euro aus. Der Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin dürfte es dem innerstädtischen Handel jedoch nicht gerade erleichtern, dieses Ziel zu erreichen.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen