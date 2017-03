Edel vermarktet "Mord auf Shetland"

Großansicht Mitte April auch auf DVD erhältlich: "Mord auf Shetland" Mitte April auch auf DVD erhältlich: "Mord auf Shetland"

Die britisch Krimiserie " Mord auf Shetland " erscheint Mitte April auch auf DVD. Programmanbieter ist Edel . Die deutsche Erstausstrahlung fand im Ersten am 27. März 2016 statt. Die Serie beruht größtenteils auf Romanen der erfolgreichen Shetland-Krimis von Bestsellerautorin Ann Cleeves.In "Mord auf Shetland" kehrt der von dem schottischen Schauspieler Douglas Henshall (u. a. Primeval, Outlander) verkörperte Ermittler Jimmy Perez in seine Heimatstadt Shetland zurück, um dort als Polizist zu arbeiten. Für seine Performance wurde Henshall 2014 für den renommierten BAFTA-Award als bester Darsteller nominiert.Edel veröffentlicht die erste Staffel am 14. April. Die TV-Ausstrahlung der letzten Folge ist für Ostermontag angekündigt.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen