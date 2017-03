Edel bringt ZDF-Dreiteiler auf DVD

Das im Sommer 1986 angesiedelte Familiendrama " Honigfrauen " erzählt die Geschichte der Erfurter Schwestern Catrin und Maja, die ihren Urlaub in Ungarn am Balaton verbringen. Dort treffen sie auf andere DDR-Urlauber, aber auch "Westkontakte" lassen nicht lange auf sich warten. Als die Mädchen bemerken, dass sie von der Stasi beobachtet werden, verfliegt die Leichtigkeit des Urlaubs allmählich."Honigfrauen" ist sowohl in Haupt- und Nebenrollen prominent besetzt: Zu sehen sind unter anderem die Gewinnerin des Deutschen Fernsehpreises als Beste Darstellerin Sonja Gerhardt ("Deutschland 83", "Ku'damm 56"), Cornelia Gröschel ("Lerchenberg"), Anja Kling ("Das Adlon") und Götz Schubert ("Unsere Mütter, unsere Väter") . Regie führte Ben Verbong ("Das Sams").Programmanbieter Edel startet die DVD-Vermarkung nahezu zeitgleich zur TV-Ausstrahlung. Das Event-Movie wird am 23. und 30. April sowie am 7. Mai gesendet. Der Heimkinostart erfolgt am 5. Mai. Das Zwei-Disc-Produkt enthält unter anderem ein Booklet mit Interviews und Hintergrundinformationen.

