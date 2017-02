Edel bringt TV-Serie "Poldark"

Das ab 1975 ausgestrahlte Historiendrama " Poldark " nach der gleichnamigen Romanreihe des englischen Autoren Winston Graham gehört zu den erfolgreichsten BBC-Produktionen aller Zeiten Auch die die Neuauflage der "Poldark"-Saga mit Hauptdarsteller Aidan Turner hat sich bisher im Vereinigten Königreich als großer Erfolg erwiesen: Seit der Ausstrahlung der ersten Staffel im März 2015 verfolgen die Serie durchschnittlich acht Mio. Zuschauer. Aufgrund des großen Erfolgs für Sender BBC One wird bereits die dritte Staffel produziert.Die erste Staffel veröffentlicht Edel auf DVD und Blu-ray jeweils in einem limitierten Digipak mit mehr als zwei Stunden Bonusmaterial. Erscheinungstermin ist der 7. April. Digital ist die Serie ab 24. März verfügbar."Poldark" erzählt die Geschichte des Soldaten Ross Poldark, der im späten 18. Jahrhundert aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg in seine Heimat Cornwall zurückkehrt.

