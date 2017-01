Dritter "Bridget Jones"-Film im Anflug

Großansicht Highlight für Fans romantischer Liebeskomödien: "Bridget Jones" (Bild: Studiocanal) Highlight für Fans romantischer Liebeskomödien: "Bridget Jones" (Bild: Studiocanal)

Die möglicherweise chaotischste Junggesellin der Filmgeschichte ist zurück: Studiocanal veröffentlicht den Kinofilm " Bridget Jones' Baby " am 2. März aufund Blu-ray für Verleih und Verkauf. Ergänzt werden die beiden Formate durch verschiedene Featurettes, ein alternativer Abspann, entfallene Szenen und ein Making of. Bridget Jones' BabyDer EST-Start erfolgt bereits am 20. Februar.Im dritten "Bridget Jones"-Film lässt Hauptdarstellerin Renée Zellweger erneut als als leicht verschrobene Sympathieträgerin kaum ein Fettnäpfchen im Single-Alltag aus. An ihrer Seite ist wieder Colin Firth alias Mr. Mark Darcy mit von der PartieIn den deutschen Kinos sahen die Liebenskomödie mehr als 1,1 Mio. Zuschauer.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verleih VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen