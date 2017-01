Drei Kids Awards in Gold für justbridge

Großansicht Freuen sich über Gold für "Feuerwehrmann Sam": Das justbridge-Team Heiko Siewert, General Manager, sowie die Product Manager Katharina Meier und Oliver Felkel (v.l.) Freuen sich über Gold für "Feuerwehrmann Sam": Das justbridge-Team Heiko Siewert, General Manager, sowie die Product Manager Katharina Meier und Oliver Felkel (v.l.)

Nicht nur im Kino, wo aktuell " Feuerwehrmann Sam - Achtung Außerirdische! " zu sehen ist, auch im physischen Kaufmarkt stoßen die Geschichten um Feuerwehrmann Sam und seinen Freunden auf große Resonanz. So erhielt Anbieter justbridge entertainment kürzlich drei neue Gold Awards für Box 1, Box 2 und Box 3 der sechsten Staffel. Die Gold-Auszeichnung für die Sparte Kids Award wird vergeben, wenn mindestens 25.000 Einheiten in Deutschland verkauft wurden.''2016 war ein tolles Jahr für den Feuerwehrmann Sam. Der erste Kinofilm ' Feuerwehrmann Sam - Helden im Sturm ' hat der Marke einen richtigen Push gegeben. Die Verkäufe im gesamten Katalog werden jeden Tag eher stärker als schwächer - das belegen die drei neuen Gold Awards. Wir sind unheimlich froh, eine der stärksten Kinder-Marken im Portfolio zu haben und freuen uns auf das neue Jahr 2017,'' erklärte Florian Koge l, Head of Video Entertainment beim zuständigen Vertriebspartner Rough Trade Distribution justbridge entertainment plant 2017 weitere drei DVDs der neunten Staffel zu veröffentlichen. Zudem erscheint am 19. Mai der zweite Kinofilm "Feuerwehrmann Sam - Achtung Außerirdische'" auf DVD und Blu-ray.

Quelle: VideoMarkt

